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Aydın'da yangında zarar gören zeytinlik ve ormanlık alan havadan görüntülendi-VTR-
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Dünya

Yunanistan'da Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Yunanistan'da Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Gümülcine

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayının ilk haftasında virüs nedeniyle iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı haftada 22 vakanın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, en çok vakanın Tesalya bölgesinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu iki kişiyle birlikte 2024 yılında virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulunuldu.


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