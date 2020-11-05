Euro
9.96
Dolar
8.46
BIST 100
1,178.01
Altın
1,918.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıklamalarda bulunuyor Sağlık Bakanı Koca, İzmir’deki depremde yaralı olarak kurtarılan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret ediyor
logo
Dünya

Yunanistan'da 20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı yakalandı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda, 20 Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ve 10 PKK mensubunun, kaçak yoldan İtalya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Tevfik Durul   | 05.11.2020
Yunanistan'da 20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı yakalandı

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora'nın kuzeybatısında bulunan Katakolo Limanı'ndaki balıkçı teknesinde, aralarında 20 FETÖ üyesi ve 10 PKK'lının bulunduğu 65 düzensiz göçmen tespit edildi.

Afgan ve Iraklılardan oluşan göçmen grubuyla İtalya'ya kaçmak isteyen grupta bulunan FETÖ'cülerden bazılarının, "eski polis" olduklarını savunduğu, bu kişilerin kendilerini Yunan makamlarına "Gülenci" olarak tanıttığı ileri sürüldü.

PKK'lıların arasında ise "eski politikacı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu" iddia edildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk doz uygulandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid-19 tedavim başarıyla tamamlandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 44 bini aştı

Benzer haberler

Yunanistan'da 20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı yakalandı

Yunanistan'da 20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı yakalandı

Erzurum'da teröristlerce kullanılan bir sığınak imha edildi

Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı
Kayseri'deki terör saldırısının faili PKK'lı Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı

Kayseri'deki terör saldırısının faili PKK'lı Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı
Terör örgütü PKK, Duhok kentinde 2 IKBY polisini yaraladı

Terör örgütü PKK, Duhok kentinde 2 IKBY polisini yaraladı