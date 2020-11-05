Euro
9.97
Dolar
8.46
BIST 100
1,177.54
Altın
1,917.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

AB'den İsrail'e çağrı: Filistinlilerin binalarını yıkmayı durdurun

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail yönetiminden Filistinlilere ait binaların yıkımını durdurmasını istendi.

Ömer Tuğrul Çam   | 05.11.2020
AB'den İsrail'e çağrı: Filistinlilerin binalarını yıkmayı durdurun

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), İsrail yönetiminden Filistinlilere ait binaların yıkımını durdurmasını istedi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Ürdün Vadisi'nde bu hafta Filistinli 11 aileye ait yaşam alanı, iş yeri ve sağlık tesislerinin de aralarında bulunduğu 70 yapıyı yıktığı belirtildi.

Geniş çaplı yıkımların bu yılın başından beri bu tür yıkım faaliyetleri ve el koymaların sürdüğünü bir kez daha teyit ettiği vurgulanan açıklamada, son olarak Batı Şeria'da AB fonlarıyla yaptırılan Filistinlilere ait bir okulun da yıkımla tehdit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda 52 Filistin okulu yıkım tehdidi altındadır. Daha önceki AB Konseyi kararlarında da tekrarlandığı gibi, AB, güvenli okul ortamının sağlanması dahil olmak üzere, çocukların korunması çağrısında bulunmaktadır. Eğitim, korunması gereken temel insan hakkıdır.

Bu tür gelişmeler, iki devletli çözümün önündeki engellerdir. AB, İsrail'e AB fonlarıyla yapılan binalar dahil bu tür yıkımları özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insani etkilerini de göz önünde bulundurarak durdurması çağrısını yapmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid-19 tedavim başarıyla tamamlandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 44 bini aştı
Kovid-19 İspanya'da gıda yardımları kuyruğunu uzattı

Benzer haberler

AB'den İsrail'e çağrı: Filistinlilerin binalarını yıkmayı durdurun

AB'den İsrail'e çağrı: Filistinlilerin binalarını yıkmayı durdurun

Filistin içerikli paylaşımlar, 'İsrail baskısı' nedeniyle sosyal medyada ayrımcılığa uğruyor

AB ve İngiltere arasındaki müzakerelerde 'çok ciddi farklılıklar' devam ediyor

Sudan'da iktidarın önemli bileşenlerinden İsrail'le normalleşme ve Anayasal Bildiri'nin değiştirilmesine itiraz

Sudan'da iktidarın önemli bileşenlerinden İsrail'le normalleşme ve Anayasal Bildiri'nin değiştirilmesine itiraz
İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 121’e yükseldi

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 121’e yükseldi
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Avusturyalı polisi kurtaran Filistinli gence madalya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Avusturyalı polisi kurtaran Filistinli gence madalya