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Dünya

Yunanistan'a yardım için gönderilen uçuş ekibinin yangınla mücadelesi aralıksız sürüyor

Enes Duran  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Yunanistan'a yardım için gönderilen uçuş ekibinin yangınla mücadelesi aralıksız sürüyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye amacıyla Rodos Adası'na gönderilen hava araçlarının iki günde 138 sorti yaptığını, 414 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından, Rodos'a gönderilen hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Yunanistan’da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla gönderilen hava araçlarımız tarafından iki günün sonunda toplam 138 sorti yapıldı 414 ton su atımı gerçekleştirildi. Uçuş ekibimizin yangınla mücadelesi aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.


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