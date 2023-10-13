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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan ve İtalya'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina’da ve İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Derya Gülnaz Özcan, Barış Seçkin  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Yunanistan ve İtalya'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina/Roma

Yunanistan'ın başkenti Atina’da Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Eleftheria Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Yunanistan'da yaşayan Filistinliler, Müslüman topluluklardan üyeler ile sol ve anarşist gruplar katıldı.

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin kuşatmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi İsrail Büyükelçiliği önünde tamamlayan katılımcılar olaysız dağıldı.

İtalya

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Başkentin işlek meydanlarında Vittorio Emanuele'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Çok sayıda İtalyan, Filistinli, Arap ve farklı milletlerden her yaş grubundan insanın katıldığı gösteride, sık sık "Özgür Filistin", "Özgür Kudüs", "Gazze'ye özgürlük" sloganları atılırken, Filistin Bayrağı renklerinde kırmızı, yeşil meşaleler yakıldı.

Göstericiler, büyük bir Filistin Bayrağı açarken, ellerinde taşıdıkları dövizlerde Gazze'ye yapılan bombardımanın durdurulmasını istedi.

Alana elinde Filistin Bayrağı ile katılan İtalyan Valeria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'e destek olmak için geldiğini belirterek, İsrail'in yasa dışı şekilde Filistin topraklarında koloniler halinde nüfusunu yaydığını, bunu onlarca Birleşmiş Milletler (BM) kararına uymayarak ve uluslararası hukuka aykırı şekilde yaptığını söyledi.

Batı ülkeleri hükümetlerini de eleştiren ve yaşananlar karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yapan Valeria, "Biz hepimiz suçluyuz. Özellikle de Batılı hükümetler, İsrail'i destekleyerek, bir Filistin devletinin doğmasını asla teşvik etmedikleri için suçlular." dedi.

Bu arada, Filistin'le dayanışma gösterisine, üniversite öğrencileri de kortej yaparak destek verdi. Öğrencilerin kortejinde zaman zaman güvenlik güçleriyle arbedelerin yaşandığı bildirildi.

Roma dışında bugün Napoli kentinde de destek gösterisi yapıldı. Ayrıca İtalya'daki camilerde bugün cuma namazı ardından Filistin halkı için dua edildi.

Ülkede yarın Milano, Palermo ve Torino kentlerinde de Filistin’le dayanışma gösterilerinin yapılması bekleniyor.

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