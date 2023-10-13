xAA Genel Müdürü Karagöz'den İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilerin güvenliği için çağrı

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Gündem, Kurumsal Haberler, İsrail-Filistin çatışması

AA Genel Müdürü Karagöz'den İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilerin güvenliği için çağrı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İsrail-Filistin çatışmasının yaşandığı bölgede gazetecilerin hedef alındığını belirterek, devam eden çatışmalarda gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulundu

Dildar Baykan Atalay  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
AA Genel Müdürü Karagöz'den İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilerin güvenliği için çağrı

Ankara

Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNASE) ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğine (OANA) gönderdiği mektupta, "İsrail ve Filistin arasında süren çatışma, bölgedeki gazetecilerin güvenliğini tehdit edecek seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

AA foto muhabiri Ali Cadallah'ın Gazze'deki evinin bombalandığını ve aile üyelerinin yaşamını yitirdiğini anlatan Karagöz, şunları kaydetti:

"Gazeteciler olarak, karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen gazetecilik görevimizi büyük bir özveriyle yerine getirdiğimiz için büyük bir şiddetin hedefi olduk. İnsan hakları ve uluslararası hukukun gerçek bir ihlali olan böyle bir eylemin kurbanı olmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Anadolu Ajansı olarak biz, tüm gazetecilerin can ve mal güvenliği için mücadele etme kararlılığımızı yineliyor ve gazetecilerin hayatlarının kutsallığını vazgeçilmez görüyoruz."

Anadolu Ajansı ve İsrail ordusu (IDF) arasında yapılan görüşmelerde, bölgede çalışan gazetecilerin güvenliğinin sağlanması konusunu vurguladıklarına işaret eden Karagöz, ancak IDF'nin devam eden çatışmada böyle bir garanti veremeyeceğini dile getirdiğini aktardı.

Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak, tüm ilgili ajans birlikleri için sahada görev yapan gazetecilerin güvenliğinin hayati önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu bağlamda tüm ajans birliklerini bu konudaki dayanışmalarını ve ortak duruşlarını göstermek için hep birlikte bir basın açıklaması yayımlamaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Karagöz son olarak, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Reuters muhabiri Issam Abdullah için baş sağlığı mesajı iletirken, yaralanan Al Jazeera ve AFP muhabirleri için geçmiş olsun dileklerini sundu.

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