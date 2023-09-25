Dolar
27.23
Euro
28.85
Altın
1,916.63
ETH/USDT
1,593.70
BTC/USDT
26,357.00
BIST 100
8,304.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan kötü hava koşullarının etkisine girdi

Yunanistan'ın sağanak ve doluya neden olan yeni bir kötü hava akımının etkisine girdiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Yunanistan kötü hava koşullarının etkisine girdi

Atina

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Makedonya bölgesinde başlayan şiddetli yağışların ilerleyen saatlerde ülkenin batı, orta ve güney kesimlerine ilerleyerek şiddetini artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, eylül başında 750 bin dönümün üzerinde alanı sular altında bırakan sel felaketinin yaşandığı Tesalya bölgesi ile ülkenin orta kesimi ve Mora Yarımadası'nın kuzeyinin de yoğun bir yağışla karşılaşacağı tahminine yer verildi.

Uzmanların "Elias" adını verdiği yeni kötü hava akımı nedeniyle heyelan riskinin de yüksek olduğu kaydedildi.

Mora Yarımadasının kuzeyinde ve Korint civarında ise ceviz büyüklüğünde dolu yağışı başladı.

Kötü hava koşulları nedeniyle bazı tren seferleri de iptal edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında savcı mütalaasını verdi
TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak

Benzer haberler

Yunanistan kötü hava koşullarının etkisine girdi

Yunanistan kötü hava koşullarının etkisine girdi

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni başkanı Kaselakis görevi devraldı

Kars ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi için Yunan basınında "olumlu iklimin devamı" vurgusu

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi için Yunan basınında "olumlu iklimin devamı" vurgusu
Yunanistan, iklim krizi ve düzensiz göçte Türkiye ile işbirliğini artırmak istiyor

Yunanistan, iklim krizi ve düzensiz göçte Türkiye ile işbirliğini artırmak istiyor
İpsala Sınır Kapısı'nda "Mobil Gümrükleme Noktası" hizmete açıldı

İpsala Sınır Kapısı'nda "Mobil Gümrükleme Noktası" hizmete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet