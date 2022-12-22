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Dünya

Yunanistan, Girit'in güneyinde sondaj denemesini öne çekmeyi değerlendiriyor

ExxonMobil'in, Yunan Hellenic Energy şirketiyle Girit'in güneyinde sondaj denemesini öne çekme olasılığını değerlendirdiği ileri sürüldü.

Derya Gülnaz Özcan   | 22.12.2022
Yunanistan, Girit'in güneyinde sondaj denemesini öne çekmeyi değerlendiriyor

Atina

Ta Nea gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ExxonMobil-Hellenic Energy ortak girişiminin Girit'in güneyinde yaptıkları iki boyutlu sismik araştırmaların net bir sonuç ortaya koyması halinde üç boyutlulara geçmeden doğrudan sondaj denemesi ihtimali üzerinde durduğu iddia edildi.

Habere göre, bu durumda, ilk sondaj denemesi 2025 yerine 2024 yılında yapılabilir.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, Mora Yarımadasının ve Girit'in güneybatısında doğal gaz bulmaya yönelik sismik araştırmaların başlayacağını duyurmuştu.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine bağlı Hidrografi Dairesinin 8 Kasım'da yayımladığı NAVTEX'te İyon Denizi ve Girit'in batısı ile güneybatısındaki bölgede sismik araştırma yapılacağı kaydedilmişti.

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