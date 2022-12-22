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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sevkiyatı çatışmanın uzamasına neden olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “(ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sevkiyatı) Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 22.12.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sevkiyatı çatışmanın uzamasına neden olacak

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını "sömürgeciliğin devamı" olarak tanımlayarak "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar." ifadelerini kullandı.

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