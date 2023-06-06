Yunanistan Dışişleri Bakanı Kaskarelis, Fidan'ı tebrik etti
Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Kaskarelis telefonda görüştü.
Kaskarelis, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.
Görüşmede düzensiz göç konusu da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.