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Dünya

Yunanistan bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışını geçirdi

Yunanistan'da bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışın yaşadığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Yunanistan bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışını geçirdi

Atina

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, AB'nin finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine dayandırarak bir analiz yaptı.

Analize göre, Yunanistan'da 2023-2024 kışı, bugüne dek kaydedilmiş en yüksek sıcaklıktaki kış oldu.

Ülkede Aralık 2023, Ocak ve Şubat 2024 aylarında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Yunanistan'ın kayda geçmiş en sıcak 6 kışının ise son 10 yıl içinde görüldüğü vurgulandı.

Yunanistan kış sıcaklığı, 1960'dan bugüne 1,8 derece yükselerek 11 derecenin üzerine çıktı.

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