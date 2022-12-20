Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,819.45
ETH/USDT
1,225.00
BTC/USDT
16,991.00
BIST 100
5,419.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağının Kayseri'ye intikale başladığını bildirdi
logo
Dünya

Yunan ordu mensuplarının silahlanma programları nedeniyle dinlendiği öne sürüldü

Yunanistan'da yayımlanan Kontra gazetesi, "dinleme skandalı" çerçevesinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetlerde görevli bazı kişilerin silahlanma programlarıyla bağlantılı olarak dinlendiğini ileri sürdü.

Derya Gülnaz Özcan   | 20.12.2022
Yunan ordu mensuplarının silahlanma programları nedeniyle dinlendiği öne sürüldü

Atina

Haberde, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetlerinin önde gelen isimlerinin, bazı tedarik anlaşmalarında Başbakanlık ile örtüşmeyen fikirleri olduğu gerekçesiyle "gözetim" altına alındığı savunuldu.

Yunanistan İstihbarat Teşkilatının (EYP) yaptığı "dinlemeler" sonucu, hükümetin temel seçimlerini kabul etmediği ortaya çıkan bir kişinin de görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

​​​​​​​Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi
Bozkurt'ta bodrum kattaki ev ve dükkanları selden zarar gören 46 kişiye yeni evleri verildi
KKTC'den Trabzon'a direkt uçuşlar yeniden başladı
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü

Benzer haberler

Yunan ordu mensuplarının silahlanma programları nedeniyle dinlendiği öne sürüldü

Yunan ordu mensuplarının silahlanma programları nedeniyle dinlendiği öne sürüldü

MSB: Yunanistan uçakları, NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetlerimiz karşılık verdi

Rusya: Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 sağlama planları 'kışkırtıcı' ve 'düşmanca'

İsviçre televizyonu Yunanistan'ın Ege'de göçmenleri geri itmesi ve Türkiye'nin kurtarma operasyonuna şahit oldu

İsviçre televizyonu Yunanistan'ın Ege'de göçmenleri geri itmesi ve Türkiye'nin kurtarma operasyonuna şahit oldu
Yunanistan'ın geri itip Meriç'in ortasına bıraktığı göçmenler nehri yüzerek Mehmetçiğe sığındı

Yunanistan'ın geri itip Meriç'in ortasına bıraktığı göçmenler nehri yüzerek Mehmetçiğe sığındı
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de üçlü görüşme gerçekleştirdi

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de üçlü görüşme gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet