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Dünya

Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın Kahire muhabirinin ölü bulunduğu bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 06.02.2022
Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AMNA'nın Kahire muhabiri olan ve Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye de hizmet veren Nikolaos Katsikas'ın dün ölü bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Mısır'daki konsolosluğunun, Mısırlı yetkililerle iletişimde olduğu belirtilirken, gazetecinin nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

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