Euro
7.73
Dolar
7.16
BIST 100
98,875.58
Altın
1,700.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Başkanı Nihat Özdemir, video konferans yoluyla gündeme ilişkin basın toplantısı düzenliyor BBP Genel Başkanı Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

YTB'den Almanya'daki Türklerin 'Sadaka Dolabı' projesine gıda yardımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Almanya'da Türk vatandaşlarının ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği "Sadaka Dolabı" ismindeki yardım projesine gıda desteğinde bulundu.

Tevfik Durul   | 06.05.2020
YTB'den Almanya'daki Türklerin 'Sadaka Dolabı' projesine gıda yardımı

Ankara

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB), yapılan yazılı açıklamaya göre, "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Kirchheim unter Teck kentindeki "Sadaka Dolabı" projesine 3 tonluk gıda yardımı yapıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sultan Ahmet Camisi Derneğince düzenlenen yardım projesine yağ, un ve makarna gibi temel gıda maddeleri bağışlandı.

Projenin organizatörlerinden Habip Aydın, Kovid-19 nedeniyle mağdur olan aileler için "Sadaka Taşı"ndan esinlenerek "Sadaka Dolabı" adını verdikleri bir market oluşturduklarını söyledi.

Ramazan süresince açık kalacak marketten ihtiyaç sahiplerinin gelip istedikleri ürünleri alabileceklerini belirten Aydın, bu projeye destek olan YTB'ye teşekkür etti.

Yaşlılar için gıda ve maske dağıtıldı

Diğer yandan IGMG Hamm Fatih Sultan Gençlik Merkezince evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara da gıda paketi ve maske ulaştırıldı.

YTB, "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışındaki Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK’ler tarafından yapılan yardım kampanyalarını desteklemeye devam ediyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK’ler, pandemiye karşı yaşadıkları bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini karşılıyor, evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardımda bulunuyor.

YTB desteğiyle danışma hattı

YTB desteğiyle Berlin Türk Cemaati tarafından oluşturulan "Koronavirüs Danışma Hattı" ile vatandaşların soruları yanıtlanıyor.

Vatandaşların doğru ve güncel bilgiye erişimini sağlamak amacıyla kurulan danışma hattına "Corana@tgb-berlin.de" e-posta adresinden ve "004915168590110" numaralı WhatsApp hattından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve sporcular Kovid-19 testinden geçti
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrılarına büyük oranda uyuldu
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 418'e yükseldi
Fransa’nın pandemiyle mücadelesi üçüncü dünyaya özgü

Benzer haberler

YTB'den Almanya'daki Türklerin 'Sadaka Dolabı' projesine gıda yardımı

YTB'den Almanya'daki Türklerin 'Sadaka Dolabı' projesine gıda yardımı

GÖRÜŞ - Kovid-19 sonrası Türkiye'nin dış politika perspektifi

YTB'nin desteğiyle ABD'de ihtiyaç sahiplerine yardım

YTB desteğiyle Fransa'da maske atölyesi kuruldu

YTB desteğiyle Fransa'da maske atölyesi kuruldu
Almanya'daki huzurevi sakinlerinden YTB'nin maske desteğine şarkıyla teşekkür

Almanya'daki huzurevi sakinlerinden YTB'nin maske desteğine şarkıyla teşekkür
YTB'den 'Türk Diasporası Medya Ödülleri' yarışması

YTB'den 'Türk Diasporası Medya Ödülleri' yarışması