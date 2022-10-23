Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,314.10
BTC/USDT
19,197.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

YTB Başkanı Eren, Hollanda'da temaslarda bulundu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Hollanda’da gerçekleştirdiği resmi temas ve ziyaretlerinde Türk toplumunun ihtiyaç ve taleplerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Selman Aksünger   | 23.10.2022
YTB Başkanı Eren, Hollanda'da temaslarda bulundu

Amsterdam

YTB Başkanı Eren ve beraberindeki Heyet, Hollanda’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında resmi kurumların yanı sıra iş dünyası, eğitim kurumları ve gençlik derneklerinin temsilcileri, hukukçular ve bakımevindeki yaşlılarla bir araya geldi.

Hollanda’nın idari başkenti Lahey’de Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Rabin Baldewsingh ile görüşen Eren, YTB'nin her yıl hazırladığı "Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar Raporu"nun verileri ve Hollanda'daki Türk diasporasına yönelik hak ve özgürlükler durumunu paylaştı.

Eren ile Baldewsingh'in toplantısında YTB ile Hollandalı makamlar arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Eren ve YTB heyeti daha sonra Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığında Entegrasyondan Sorumlu Genel Müdür Carsten Herstel ile bir araya geldi.

Türk STK temsilcileriyle görüşmeler

Hollanda’daki önemli sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve eğitim kurumlarını ziyaret eden Eren, Tulip Vakfının Türkçe öğretmenlerinden ve Rotterdam'daki İbn-i Sina İslam İlkokulunun yöneticilerden eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ülkede çalışmalar yürüten Türk hukukçularla da görüşen Eren, Lale Bakımevine ziyarette bulunarak, ihtiyaçlarını dinlediği sakinleriyle sohbet etti.

Abdullah Eren, Amsterdam’da 1982'de kurulan ve amatör ligde mücadele eden Amsterdam Gençlerbirliği futbol takımını da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Temasları kapsamında Hollanda Türk İş Adamları Derneğine (HOTİAD) de ziyarette bulunarak, çeşitli iş kollarındaki Türk firmalarının ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Eren, Corendon firması sahibi iş insanı Atilay Uslu ile de görüşme gerçekleştirdi.

Eren, YTB'nin; eğitim, staj, gezi gibi programlarından mezun olan Türk gençleriyle de bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ Diyarbakır Cezaevi anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti
Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42,99 oldu
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle

Benzer haberler

YTB Başkanı Eren, Hollanda'da temaslarda bulundu

YTB Başkanı Eren, Hollanda'da temaslarda bulundu

Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti

Hollanda gazetesi: Yunanistan göçmenlere yönelik ihlallerin üstünü örtmek için Türkiye'yi suçluyor

Hollanda’da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu

Hollanda’da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu
Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor
Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeline saldırı

Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeline saldırı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet