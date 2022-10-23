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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Fransız mevkidaşı Lecornu ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 23.10.2022
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Fransız mevkidaşı Lecornu ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu ile Lecornu'nün telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "bu durumun ileride kontrolsüz şekilde gerginleşebileceği" vurgulandı.

Açıklamada, "Şoygu, Lecornu'ye Ukrayna'nın 'kirli bomba' (radyoaktif madde içeren bomba) kullanımıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle ilgili endişelerini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

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