Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Fransız mevkidaşı Lecornu ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı.
Moskova
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu ile Lecornu'nün telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "bu durumun ileride kontrolsüz şekilde gerginleşebileceği" vurgulandı.
Açıklamada, "Şoygu, Lecornu'ye Ukrayna'nın 'kirli bomba' (radyoaktif madde içeren bomba) kullanımıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle ilgili endişelerini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.