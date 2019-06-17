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Dünya

YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı

YPG/PKK'nın işgalindeki Suriye Kamışlı'da sözde asayiş binasının önünde bombalı araç saldırısı düzenlendi.

17.06.2019
YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı

Ankara

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kamışlı'daki sözde merkez asayiş binasının önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Binanın çevresinde hasar oluşurken, bazı evlerde yangın çıktı.

Bir terör örgütü mensubunun yaralandığı saldırının kim tarafından planlandığı henüz bilinmiyor.

YPG/PKK, Suriye'nin üçte birini işgal ediyor.



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