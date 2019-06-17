YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki ilçelerde yine on binlerce dönümlük tarım arazisi yandı.
Ankara
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçelerinde onlarca köydeki tarım arazilerinde yangın çıktı.
- YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi
- YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aynularab ve Kamışlı'da çıkan yangınlarda on binlerce dönümlük tarım arazisi yandı.
AA'nın elde ettiği kayıtlarda, Kamışlı kırsalında yükselen dumanlar görüntülendi.
YPG/PKK'ya ait sözde yerel meclisler, yanan arazilere birkaç itfaiye aracı göndermekle yetindi.
YPG/PKK, son 3 haftadır Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.
Örgüt, Suriye'nin üçte birini işgalinde tutuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.