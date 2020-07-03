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Dünya

YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kız çocuklarını kaçırmaya devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde, geçen ay 11-17 yaşlarında en az 4 kız çocuğunu kaçırarak, zorla silah altına aldı.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 03.07.2020
YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kız çocuklarını kaçırmaya devam ediyor

Haseke

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, geçen ay içerisinde ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Amude, Kamışlı ve Rümeylan ilçeleri ile Halep il merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nden toplam en az 4 kız çocuğu YPG/PKK'lı teröristlerce kaçırıldı.

AA muhabirlerinin, kimlik bilgilerine ulaştığı kız çocuklarının yaşları 11 ile 17 arasında değişirken aileler, kaçırılan çocuklarından haber alamıyor.

Kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK'nın söz konusu çocukları zorla silah altına almak için kaçırdığını belirterek, bu çocukların Kandil Dağı'ndaki kamplara götürüldüğünü aktardı.

Suriye'de çocukları YPG/PKK tarafından kaçırılarak silah altına alınan ailelerden bir kısmı, korkudan çocuklarının kaçırıldığını dile getiremiyor.

YPG/PKK, çocukları savaşçı olarak kullanıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda ise YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Ancak sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca bu yönde bir rapor yayımlanmadı.

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