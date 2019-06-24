Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.81
BIST 100
95,182.49
Altın
1,415.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

YPG/PKK ağır silahlarla ÖSO'ya saldırdı: 1 ölü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bağlı Marea'daki ÖSO unsurlarına düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ömer Koparan   | 24.06.2019
YPG/PKK ağır silahlarla ÖSO'ya saldırdı: 1 ölü

Azez

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bağlı Marea’da nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarına ağır silahlarla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Marea’nın güneyindeki Tel Malid köyünde nöbet tutan ÖSO unsurlarına YPG/PKK'lı teröristlerce ağır silahlarla ateş edildi. ÖSO unsurlarının karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

Saldırıda ÖSO mensubu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?

Benzer haberler

Rejim güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı

Rejim güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı

Rejimi ve destekçileri son 2 ayda İdlib'de 487 sivili öldürdü

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki tarım arazilerinde yangın

Cerablus’ta bombalı saldırı: 3 yaralı

Cerablus’ta bombalı saldırı: 3 yaralı
Bab'da bombalı saldırı: 13 yaralı

Bab'da bombalı saldırı: 13 yaralı
YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor

YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor