Dolar
19.01
Euro
20.28
Altın
1,983.58
ETH/USDT
1,733.40
BTC/USDT
26,628.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

Sosyal paylaşım platformu YouTube, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabıyla ilgili aldığı yasak kararını kaldırdığını açıkladı.

Mücahit Oktay  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

New York

Platformun YouTubeInsider isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Donald J. Trump kanalı artık kısıtlı değil ve yeni içerik yükleyebilir." denilerek 2 yılın ardından Trump'ın yasağının sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu kanal, tıpkı YouTube'daki diğer tüm kanallar gibi politikalarımıza tabi olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Donald Trump, bugünden itibaren YouTube kanalındaki yaklaşık 2,6 milyondan fazla takipçisine ulaşabilecek ve YouTube'un reklam politikalarına uygun olacak şekilde, başkanlık kampanyası için YouTube reklamları satın alabilecek.

YouTube, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından, Trump'ın kanalını, içerdiği videoları "şiddeti teşvik edebileceği" gerekçesiyle sildikten sonra, askıya aldığını duyurmuştu.

Sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram ve Twitter daha önce eski ABD Başkanı'nın paylaşım yasağını kaldırmıştı.

Yasakların kalkmasına rağmen henüz Facebook, Instagram veya Twitter'da herhangi bir paylaşımda bulunmayan Trump, 2021'de başlattığı sosyal platform olan Truth Social'daki hesabını aktif olarak kullanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmetlerinde normale dönüş başladı
Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Şanlıurfa'daki sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor
"Sakarya Kardeşlik Kenti" için İskenderun'a 40 konteyner daha gönderildi
Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin yardım malzemesi taşıyan uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı

Benzer haberler

YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

ABD'de başkan adayı olması beklenen DeSantis, Rusya-Ukrayna savaşını "toprak anlaşmazlığı" şeklinde niteledi

Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Trump ile olağanüstü ilişkisi olduğunu söyledi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Trump ile olağanüstü ilişkisi olduğunu söyledi
Trump, Rusya-Ukrayna savaşını çözmesinin bir günden fazla sürmeyeceğini iddia etti

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını çözmesinin bir günden fazla sürmeyeceğini iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet