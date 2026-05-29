Yeryüzü Doktorları'ndan Etiyopya'da kurban yardımı

"Kurban olsun sağlık olsun" sloganıyla yürütülen "Etiyopya Kurban Operasyonu" kapsamında ülkeye gelen dernek, kesilecek hayvanların kontrollerini veteriner hekim eşliğinde arife günü gerçekleştirdi.

Somali bölgesinin Bombas ve Demdema köylerinde bayramın ilk iki günü boyunca kurban kesimi yapan Yeryüzü Doktorları, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Fotoğraf : Fatma Nur Arslan/AA

Bayramın üçüncü günü Oromia bölgesindeki Babile şehrinin kırsallarına giden dernek, burada da kurban kesimi yaptı.

Köyleri gezen dernek çalışanları, bölge sakinlerinin bayramını kutlayarak, bağışçıların destekleriyle kesilen etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği Proje Koordinatörü Yunus Emre Yapıcı, bu yıl Kurban Bayramı için Etiyopya'da olduklarını söyledi.

Fotoğraf : Fatma Nur Arslan/AA

Vacip kurbanların operasyonlarını gerçekleştirdiklerini belirten Yapıcı, saha ekipleri tarafından bu bölgede 550 kurban kesimi gerçekleştirildiğini ve dağıtımlarının yapıldığını belirtti.

Saha ekiplerinin veteriner hekimlerden, kasaplardan ve yerel halk çalışanlarından oluştuğunu, iki farklı bölgede kesim gerçekleştirdiklerini kaydeden Yapıcı, "Veteriner hekimlerimiz kurbanlıklarımızın seçim aşamasında bizle beraber oluyor, kurbanlıkların sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Bu kurbanlıkların hamile ve boynuzunun kırık olmaması lazım, dişlerinin tam dizimli ve iki yaşını geçkin olması lazım. Bu gibi kıstaslar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor." diye konuştu.

Yapıcı, bağışçıların kurban emanetlerini en güzel ve doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ilettiklerini dile getirdi.

Fotoğraf : Fatma Nur Arslan/AA

Yeryüzü Doktorları'nın Etiyopya'ya dönem dönem gönüllü sağlık ekipleri gönderdiğini aktaran Yapıcı, "Buradaki Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle yaptığı anlaşmalar neticesinde gönüllü sağlık ekiplerimiz buraya gelip, ülke genelinde yapılamayan ameliyatları gerçekleştiriyor. Örnek verecek olursak, son ekibimiz burada ortopedi ameliyatları gerçekleştirdi. Onun dışında burada katarakt projemiz var, su kuyusu projelerimiz de var. Dönem dönem Etiyopya'da sağlık hizmetlerine destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapıcı, Etiyopya'nın 11 farklı bölgeden oluştuğunu belirterek, "Her bölgenin kendine has sorunları var ancak sağlık sorunu ciddi bir sorun. Özellikle bölgelerde devam eden iç savaş ve kuraklık nedeniyle de sağlık sistemi çok ciddi anlamda etkileniyor. Yeryüzü Doktorları olarak biz bu anlamda sağlık hizmetlerini daha çok artırmaya, Etiyopya'ya daha çok odaklanmaya çalışıyoruz. Bütün bağışçılarımıza, destekçilerimize teşekkür ederiz." dedi.