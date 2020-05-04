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Dünya, Koronavirüs

Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakası tespit edilmedi

Yeni Zelanda'da martın ortasından bu yana ilk kez son 24 saatte Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Zehra Ulucak   | 04.05.2020
Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakası tespit edilmedi Fotoğraf: Mike Clare /AA

Wellington/Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New Zealand Herald'ın haberine göre, Yeni Zelanda'da yaklaşık 50 gündür ilk kez, yapılan testler sonucu yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmedi.

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, yaptığı açıklamada, yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığını, toplam doğrulanan ve şüpheli vaka sayılarının dün ile aynı kaldığını belirtti.

Rakamların cesaret verici olduğunu ancak sonucun "zamanda bir anı yansıttığını" ifade eden Bloomfield, "Bu konudaki disiplini sürdürmek ve uyanık olmak bizim için çok önemli." dedi.

Bloomfield, sonucun "bir kutlama sebebi ve tüm ülkenin çabalarının simgesi" olduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 1487 yeni tip koronavirüs vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1276 kişi iyileşti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 27 Nisan'da, ülkesinin yeni tip koronavirüse karşı verdiği savaşı "kazandığını" belirtmişti.

Ülke genelinde "dördüncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların yerine geçen hafta çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veren daha hafif kuralların bulunduğu "üçüncü seviye" devreye girmişti.

Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı toplam 3 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı yeni can kaybı bildirilmedi.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 880'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 766 kişi iyileşti.

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