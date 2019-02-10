Yeni Zelanda'da orman yangını nedeniyle binlerce kişiyi tahliye edildi

ANKARA

BBC'nin haberine göre, 6 gün önce Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Nelson kenti yakınlarında başlayan ve Wakefield kasabasını tehdit eden yangın nedeniyle Tasman bölgesinde 3 bin civarında vatandaş evlerini terk etti.

Bölgede acil durum ilan edildiği ve bugün rüzgarın etkisini arttırması beklendiği belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yangının kontrol altına alınabilmesi için hava koşullarının elverişli olması temennisinde bulundu.

Yangın söndürme çalışmalarına 23 helikopter ve 2 uçağın katıldığı ifade edildi.

Ülke tarihinde 1955 yılından bu yana çıkan en kötü yangın

Orman yangının, ülke tarihinde 1955 yılından bu yana çıkan en kötü yangın olduğu değerlendiriliyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz