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Dünya, Koronavirüs

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Yeni Zelanda'da bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 13'e yükseldi.

Recep Şakar   | 21.04.2020
Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13'e çıktı Fotoğraf: Mike Clare /AA

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Auckland kentindeki hastanede tedavi altına alınan ve daha önceden de sağlık sorunları bulunan 70 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla birlikte ülke genelinde Kovid-19'dan 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dr. Bloomfield, son 24 saat içinde tespit edilen yeni vaka sayısının da 5 olduğunu bildirdi. 

Yaklaşık 90 bin kişiye yapılan testler sonucunda, 1445 kişini virüse yakalandığını hatırlatan Dr. Bloomfield, bunlardan 1006'sının iyileştiğini sözlerine ekledi.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda'da, 25 Mart'tan bu yana olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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