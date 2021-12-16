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Dünya, Koronavirüs

Yeni Zelanda'da ilk kez omicron varyantı tespit edildi

Yeni Zelanda'da ilk kez, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Recep Şakar   | 16.12.2021
Yeni Zelanda'da ilk kez omicron varyantı tespit edildi

Melbourne

Yeni Zelanda Genel Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, ülkedeki ilk omicron varyantının tespit edildiği kişinin, Christchurch kentindeki bir otelde karantinada olduğunu açıkladı.

Söz konusu kişinin Almanya'dan havayoluyla Dubai üzerinden Auckland'a indikten sonra diğer bir uçakla Christchurch'e transfer edildiğini kaydeden Dr. Bloomfield, uçaktaki tüm yolcuların Christchurch'te iki ayrı otelde karantinada tutulduğunu söyledi.

Havalimanlarında aldıkları tedbirlerle ülkeye gelenlere sıkı denetimler uyguladıklarını ancak tüm tedbirlere rağmen bir gün omicron varyantına rastlamayı beklediklerini aktaran Bloomfield, "Bir omicron vakasına rastlamayı bekliyorduk. Aslında aksi kanıtlanana kadar sınırda belirlenen her Kovid-19 vakasını omicronmuş gibi ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Bloomfield, virüsün omicron varyantına yakalanan kişinin Pfizer-BioNTech aşısının çift dozunu da yaptırmış olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 28 bin 946 testin sonucunda 95 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki 2 bin 219 aktif vakadan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 58 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Salgının başlangıcından bu yana 13 bin 238 Kovid-19 vakası kaydedilen Yeni Zelanda'da, virüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti.

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