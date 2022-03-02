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Dünya

Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda’nın Kermadac Adaları'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 02.03.2022
Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, deprem Auckland kentinin 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınlarında, okyanusun yaklaşık 38 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pasifik Okyanusu’ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları’nın da üzerinde yer aldığı “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

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