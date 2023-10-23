Dolar
28.05
Euro
29.76
Altın
1,976.99
ETH/USDT
1,674.00
BTC/USDT
30,644.00
BIST 100
7,575.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze için gönderilen tıbbi cihaz ve ilaçlar, Mısır'ın El Ariş Havaalanına getirildi İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya

Yeni Zelanda açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Murat Karadağ  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Yeni Zelanda açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 23,1 kilometre derinliğinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'dan Gazze'ye İsrail'e tepki yürüyüşü
Bakan Güler, sınır birliklerinin komutanlarıyla video konferans aracılığıyla görüştü
Türkiye genelinde 2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı
Türk Kızılayın Gazze'deki aşevinde, yeniden sıcak yemek çıkarılmaya başlandı

Benzer haberler

Yeni Zelanda açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kontrollü yıkıldı

Van depreminin 12. yılı

Hatay'da depremde zarar gören vakıf eserlerinden 30'unda restorasyon başlatıldı

Hatay'da depremde zarar gören vakıf eserlerinden 30'unda restorasyon başlatıldı
Heratlılar deprem korkusuyla dışarıda sabahlamaya devam ediyor

Heratlılar deprem korkusuyla dışarıda sabahlamaya devam ediyor
Nepal'in başkenti Katmandu yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem

Nepal'in başkenti Katmandu yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet