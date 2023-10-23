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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazeteci sayısı 23'e çıktı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Dilara Karataş  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazeteci sayısı 23'e çıktı

Ankara

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının gazetecileri ciddi derecede etkilediği belirtildi.

Gazze'de çatışmaları haberleştirerek görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerin ciddi tehlikeyle karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 23 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerinin 19'unun Filistinli, 3'ünün İsrailli ve 1 gazetecinin de Lübnanlı olduğu bilgisi paylaşılırken, saldırıların başladığı günden bu yana 8 gazetecinin yaralandığı, 3'ünden de haber alınamadığı belirtildi.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour da "Gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler ortaya koyan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmaması gerektiğini" bildirdi.

Mansour, tüm dünyadan gazetecilerin "yürek dağlayan" çatışmayı haberleştirmek için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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