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Dünya

Yemen'in Taiz kentinde havan topu düştü: 1 sivil ölü, 5 yaralı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hükümetin kontrolü altında bulunan Ardı semtindeki Taiz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kapısının önüne bir havan topu düştü.

Alaa Mohamed Aboueleinin Aly,Hacer Başer   | 21.03.2021
Yemen'in Taiz kentinde havan topu düştü: 1 sivil ölü, 5 yaralı

Taiz

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde sivil yerleşim birimine havan topu düşmesi nedeniyle 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Olay sırasında bölgeden geçmekte olan bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği, 5 sivilin yaralandığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hükümet Husileri suçladı

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olayla ilgili sorumlu tuttukları İran destekli Husileri şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de hem Husilerin hem de hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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