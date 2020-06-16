Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı başlattı

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya hava saldırısı başlattığı belirtildi.

Halime Afra Aksoy   | 16.06.2020
Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı başlattı

Sana

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerinin başlattığı hava saldırısının ardından kentin bazı mahallelerinden patlama sesleri yükseldi.

Hava saldırılarının, Sana'nın güney bölgelerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

İran destekli Husilere ait medya organlarında yer alan haberlerde ise koalisyon güçlerine ait uçakların, Sana'nın güneyindeki En-Nehdeyn bölgesi ve çevresine 5 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Hava saldırılarında ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgiye ise yer verilmedi.

Koalisyon güçleri, Husilerin dün Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Asir bölgesine gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının düşürüldüğünü, sabah saatlerinde de Necran kentine gönderdiği balistik füzelerin de imha edildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli şirket, Kovid-19 aşısının ilk klinik denemelerinden olumlu sonuç aldı
Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var
Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Tahran'da insanlar yeniden evlerine çekildi
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bin 65’e yükseldi
Bartın salgın sürecinde uygulanan sıkı tedbirlerin meyvesini aldı

Benzer haberler

Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı başlattı

Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı başlattı

Koalisyon güçleri Husilere ait İHA ve balistik füzeleri etkisiz hale getirdi

Yemen'de salgının başından bu yana görülen en yüksek ölüm ve vaka kaydedildi

Yemen'de Kovid-19'a bağlı ölüm oranı dünya ortalamasının 4 katı

Yemen'de Kovid-19'a bağlı ölüm oranı dünya ortalamasının 4 katı
Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin Riyad Anlaşması'ndan ayrıldığını öne sürdü

Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin Riyad Anlaşması'ndan ayrıldığını öne sürdü
BM'den uluslararası topluma acil 'Yemen' çağrısı

BM'den uluslararası topluma acil 'Yemen' çağrısı