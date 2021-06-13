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Dünya

Yemen'deki Husiler geniş çaplı esir değişimine hazır olduklarını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle geniş çaplı esir değişimi konusunda anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Çağrı Koşak   | 13.06.2021
Yemen'deki Husiler geniş çaplı esir değişimine hazır olduklarını açıkladı

Yemen

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, konuya dair Husilere ait SABA ajansına açıklama yaptı.

Uluslararası kurumların müdahil olmadığı bir esir takasına hazır olduklarını belirten Murtaza, "Anlaşmaya (Eski Yemen Savunma Bakanı) Mahmud es-Subeyhi, (Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi ve komutan) Nasır Mansur Hadi ve diğer liderler dahil edilecektir." dedi.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail de yaptığı basın açıklamasında Yemen hükümetinin ciddiyetle yürütülen her türlü esir değişimine hazır olduğunu kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

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