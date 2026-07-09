Malatya'da yapımı tamamlanan 4 bin 359 deprem konutu ile 115 iş yeri düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi.

Malatya'da 4 bin 359 deprem konutu ve 115 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi Malatya'da yapımı tamamlanan 4 bin 359 deprem konutu ile 115 iş yeri düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi.

Merkez Battalgazi ilçesindeki Akoğuz Deprem Konutları'nda düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, depremzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmasının en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Yavuz, "Söz verdiğimiz gibi bugün 4 bin 359 konut, 115 iş yeri ve bir camimizi teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Yavuz, Akoğuz Deprem Konutları'nın yaklaşık 1,5 yılda tamamlandığını ifade ederek, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa sürecine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Malatya'nın ve bütün deprem bölgelerinin ayağa kalktığını dile getirerek, bu ayağa kalkışın milletin devletine ve liderine inanışı ve millet-devlet işbirliğiyle sağlandığını vurguladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise Akoğuz Mahallesi'nde 1740 konut ve 29 iş yerinin ilçeye kazandırıldığını belirterek, yatırımların Malatya'ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri hak sahiplerine konut anahtarlarını teslim etti.

Protokol üyeleri, yapımı tamamlanan deprem konutları ve camide incelemelerde bulundu.

