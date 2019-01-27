Yemen'de sivillere saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, Hacce kentine bağlı Harad ilçesine yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir merkeze top atışıyla düzenlenen saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 30 sivilin yaralandığını belirtti.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine yer vermeyen Grande, "Saldırı şok edici, korkunç ve anlamsız. Sivil bölgelere saldırmak vicdanını kaybedenlerin işidir. Bu durum uluslararası insan hukukunun açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Grande, Yemen'de çatışmada taraf olanların sivilleri korumak için ellerinden geleni yapması gerektiğini dile getirerek, yerlerinden edilmiş insanların birçok şey kaybettiğini ve onlara yönelik bir saldırının haklı gösterilecek bir tarafı olmadığını vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar