Sudan'da yeni banknotlar piyasaya sürülüyor

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Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre Sudan Başbakanı Mutez Musa, yaptığı basın açıklamasında, hükümetin 100 cüneyhlik banknotların (2,1 dolar) basımını tamamladığını, 200 cüneyhlik (4,2 dolar) banknotların basımına da başlandığını bildirdi.

Musa, yeni basılan 100'lük banknotların ocak ayı memur maaşlarıyla piyasaya sürüleceğini ifade etti.

Sudan Merkez Bankası Müdürü Muhammed Hayr ez-Zebir, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede nakit sıkıntısını çözmek için 100'lük, 200'lük ve 500'lük banknotların basılacağını duyurmuştu.

Sudan hükümeti, geçen yıl Sudan cüneyhinin yabancı para birimleri karşısındaki değerini korumak amacıyla daha yüksek miktarlarda banknotların basılmasına karar vermişti.

Sudan'da protestolar

Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Sudan Bakanlar Kurulu, aralık ayındaki toplantısında devlet çalışanlarına her ay en az 500 (10,5 dolar), en çok 2 bin 500 cüneyh (52 dolar) zam yapılmasını kararlaştırmıştı.

Asgari ücretin 425 cüneyh (yaklaşık 9 dolar) olduğu Sudan'da maaşlara 2013'ten beri zam yapılmıyordu.

Ülke genelinde elektrik yok

Öte yandan Sudan'da ülke genelinde elektrikler kesildi.

Sudan Elektrik Şebekesi Ulusal Kontrol Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde elektriklerin kesildiği, mühendislerin ve teknik ekiplerin, istasyonların yeniden hizmet verebilmesi için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Kesintilerin sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Sudan'da 10 Ocak'ta da ülke genelinde elektrikler kesilmiş, Enerji Bakanlığı, bunun teknik arızadan kaynaklandığını duyurmuştu.

Muhabir: Behram Abdelmunim Mohamed Mustafa-Zeynep Hilal Karyağdı