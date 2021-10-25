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Dünya

Yemen'de karşılıklı saldırılarda 814 kişi öldü

Yemen'de hükümet ve koalisyon güçlerinin İran destekli Husi milislerle çatışmaları ve hava saldırıları nedeniyle 814 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çağrı Koşak   | 25.10.2021
Yemen'de karşılıklı saldırılarda 814 kişi öldü

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, koalisyon güçleri Marib ilinin batısındaki el-Kesara ve el-Cevbe bölgelerinde son 72 saatte 88 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 36 askeri aracın imha edildiği ve 264'den fazla Husi milisin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Husi milislerin 550 kişiyi öldürdüğünü, 1200 kişiyi yaraladığını ve 90 kişiyi esir aldığını söyledi.

Seri, "Şebve ve Marib vilayetlerinde Zafer Baharı operasyonu sırasında toplam 3 bin 200 kilometrekarelik alan kurtarıldı." dedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

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