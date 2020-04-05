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Dünya

Yemen'de Husilerin cezaevine saldırısında 5 kadın öldü

Yemen'in güneyindeki Taiz ilinde bulunan merkez hapishaneye Husiler tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kadın öldü, 28 kadın yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar   | 05.04.2020
Yemen'de Husilerin cezaevine saldırısında 5 kadın öldü

Yemen

Taiz Halk Sağlığı ve Nüfus Müdürlüğü Genel Müdürü Abdurrahim es-Samii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin kentteki merkez hapishaneye hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının hükümet güçlerinin kontrolündeki merkez hapishanesinin kadınlar bölümünü hedef aldığını ifade eden Samii, ilk belirlemelere göre 5 kadının yaşamını yitirdiğini, 28'inin de yaralandığını dile getirdi.

Husilerden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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