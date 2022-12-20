Dolar
18.66
Euro
19.82
Altın
1,806.54
ETH/USDT
1,208.60
BTC/USDT
16,791.00
BIST 100
5,383.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenliyor İstanbul’da T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkması sonucu bazı yolcular yaralandı
logo
Dünya

Yemen'de bir haftada 1400'ün üzerinde mayın ve mühimmat temizlendi

Yemen'de bir hafta içinde 1408 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği belirtildi.

Muhammed Semiz   | 20.12.2022
Yemen'de bir haftada 1400'ün üzerinde mayın ve mühimmat temizlendi

İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Riyad yönetiminin Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi (MASAM)" çerçevesinde Husi milislerce döşenen mayın ve mühimmatları temizleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda MASAM ekiplerinin Yemen'in Aden, Ed-Dali, Hudeyde, Lahic, Şebve ve Taiz kentlerinde bir hafta içinde 1259 patlamamış mühimmat, 130 anti-tank mayını, 15 anti-personel mayını ve 4 bomba olmak üzere toplam 1408 patlayıcıyı imha ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, aralık ayı içinde 2 bin 407 mayın ve mühimmatın, MASAM projesinin başladığı 2018'den bu yana da 377 bin 678 mayın ve mühimmatın temizlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan umresi turları için kayıtlar başladı
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel kurtarıldı

Benzer haberler

Yemen'de bir haftada 1400'ün üzerinde mayın ve mühimmat temizlendi

Yemen'de bir haftada 1400'ün üzerinde mayın ve mühimmat temizlendi

Türk ve Suudi iş dünyası temsilcileri, ticarette yeni dönem için İstanbul'da buluşacak

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'e 2022'de 67 binden fazla Afrikalı göçmen geldi

Suudi Arabistan, Türk vatandaşları için umre ziyaretini kolaylaştıracak çalışmayı tanıttı

Suudi Arabistan, Türk vatandaşları için umre ziyaretini kolaylaştıracak çalışmayı tanıttı
Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 1 asker öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı

Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 1 asker öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı
Yemen'de yarım milyon çocuğun hayatı yetersiz beslenme nedeniyle tehlikede

Yemen'de yarım milyon çocuğun hayatı yetersiz beslenme nedeniyle tehlikede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet