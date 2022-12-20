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Dünya

Hindistan, Çin'le gerilimin yaşandığı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırdı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin'le gerilimin yaşandığı ihtilaflı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırıldığını söyledi.

Nuri Aydın   | 20.12.2022
Hindistan, Çin'le gerilimin yaşandığı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırdı ( Fotoğraf: Faisal Khan - Anadolu Ajansı )

Ankara

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin'le gerilimin yaşandığı ihtilaflı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırıldığını söyledi.

BCC'nin haberine göre, Jaishankar, Çin'le yaşanan gerilime dair basına açıklamalarda bulundu.

Jaishankar, Arunachal Pradesh eyaletinde iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgesindeki askeri varlığı en üst seviyeye çıkardıklarını vurgulayarak, "Bugün, Hindistan ordusu, Çin sınırında daha önce asker konuşlandırılmayan bazı alanlara asker gönderdi." dedi.

Ayrıca Jaishankar, Çin'in sınır bölgesinde tek taraflı statüko değişikliğine gitmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

İhtilaflı bölgede gerginlik sürüyor

İki ülke arasında 9 Aralık'ta da belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nda çatışma yaşanmış, iki taraftan yararlananlar olmuş, olay medyaya 3 gün sonra sızmış ve yetkililerce doğrulanmıştı.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği hat, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Sınırın batısındaki Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Görüşmelerin ardından sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmesine karar verilmişti.

İki ülke askerlerinin, sürtüşmeye sebep olan tüm sınır bölgelerinde hatlarına döndüğü çekilme sürecinin 14 Eylül'de tamamlandığı duyurulmuştu.

Yeni çatışma, sınır bölgesindeki gerginliğin devam ettiğini gösteriyor.

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