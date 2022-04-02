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Dünya

Yemen'de ateşkes başladı

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 02.04.2022
Yemen'de ateşkes başladı Fotoğraf: Emir Sultan Demirci/AA

Yemen

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemenliler ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Ateşkes yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girerken son saatlerde bölgedeki çatışma cephelerinde sükunet hakim oldu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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