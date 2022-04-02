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Dünya

Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Pakistan'ın Haripur şehrinde göçmen 150 Afgan aileye ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.04.2022
Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haripur şehrinin Panian isimli merkezinde ihtiyaç sahibi Afgan 150 aileye ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Camilo, söz konusu paketlerin yaklaşık 37 kilogramdan oluştuğunu ve içerisinde temel gıda maddeleri bulunduğunu kaydetti.

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