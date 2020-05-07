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Dünya

Yemen, Suudi Arabistan'la tek sınır kapısını istisnai olarak açtı

Yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan sınır kapısı, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Yemelilerin ülkelerine dönüşü için açıldı.

Mehmet Nuri Uçar   | 07.05.2020
Yemen, Suudi Arabistan'la tek sınır kapısını istisnai olarak açtı

Aden

Yemen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık bir ay önce kapattığı Suudi Arabistan'la tek sınır kapısı El-Vedia'yı mahsur kalan vatandaşları için açma kararı aldı.

Yemen Gurbetçi İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan El-Vedia sınır kapısının Suudi Arabistan'da mahsur kalan Yemenlilerin ülkelerine dönebilmesi için tekrar açılması kararı alındığı belirtildi.

Sınır kapısının istisnai olarak açıldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu kararın Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatıyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada, sınır kapısının ne kadar süreliğine açık kalacağı yönünde bilgi verilmezken dönecek vatandaşların karantina altına alınacakları kaydedildi.

Vedia Sınır Kapısı

Yemen, 8 Nisan'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında Suudi Arabistan'la tek kara sınır kapısı El-Vedia'yı kapatma kararı almıştı.

Vedia Sınır Kapısı, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki Şerura illeri arasında yer alıyor. Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana yaşanan çatışmaların gölgesinde diğer sınır kapılarının kapanması sonucu Vedia, iki ülke arasındaki tek geçiş noktası haline gelmişti.

Yemen hükümetine bağlı Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi ve Husiler, ülkede tespit edilen Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybını 4, vaka sayısını 22 olarak açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın ve silahlı çatışmaların hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

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