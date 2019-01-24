Yemen Stockholm Anlaşması'na bağlılığını açıkladı

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, hükümet ile Husiler arasında İsveç'te imzalanan anlaşmaya bağlı olduklarını açıkladı.

YEMEN

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, hükümet ile Husiler arasında İsveç'te imzalanan anlaşmaya bağlı olduklarını açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Hadi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve Stockholm Anlaşması çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere BM tarafından görevlendirilen General Patrick Cammaert'i Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Görüşmede, hükümetin Stockholm Anlaşması'na bağlı olduğunu vurgulayan Hadi, ateşkes, Husilerin ateşkes ihlallerine son vermesi, Hudeyde kenti ile limanından çekilmesi ve esir takasını kapsayan anlaşma maddelerinin hızlı bir şekilde uygulanmasını istedi.

Hadi, Husileri anlaşmalara sadakatsizlikle suçladı.

BM Temsilcisi Griffiths ile General Patrick Cammaert ise Hadi'nin barış çabalarını destekleyen tutumundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yemen'in başkenti Sana'da Husiler ile Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasının yollarını görüşen Griffiths ve Cammaert dün kentten ayrılmıştı.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

Muhabir: Said İbicioğlu