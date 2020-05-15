Euro
7.48
Dolar
6.92
BIST 100
98,533.89
Altın
1,731.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen ordusu onlarca Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu

Yemen ordusunca, İran destekli onlarca Husi milisin öldürüldüğü bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 15.05.2020
Yemen ordusu onlarca Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu

Yemen

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yaplan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Beyda kentinin kuzeyinde halk direnişiyle desteklenen ordunun, onlarca Husi milisi etkisiz hale getirdiği ve çatışmada çok sayıda Husi'nin yaralandığı belirtildi. 

Husilere ait askeri yığınağın ordu topçuları tarafından bombardımana tutulduğu kaydedilen açıklamada, Husilerden 3 takım milisinin vurulduğu ve tüm unsurlarının öldürüldüğü ifade edildi.

Gelişmelere dair henüz Husilerden açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi
Galatasaray'da bir personelde koronavirüs tespit edildi
'Dünyadaki ülkelerin üçte ikisi Türkiye'den yardım talebinde bulundu'
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 2,5 milyonu aştı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı

Benzer haberler

Yemen ordusu onlarca Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu

Yemen ordusu onlarca Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan güçleri, BAE gemisinin Sokotra Adası'na girişine izin vermedi

Türk Kızılay Yemen'de 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı

Yemen'in Zencibar kentindeki çatışmalarda ayrılıkçı güçlerin komutanı öldürüldü

Yemen'in Zencibar kentindeki çatışmalarda ayrılıkçı güçlerin komutanı öldürüldü
Yemen Enformasyon Bakanı'ndan 'hükümet darbeci projelere karşı durmaya devam edecek' mesajı

Yemen Enformasyon Bakanı'ndan 'hükümet darbeci projelere karşı durmaya devam edecek' mesajı

BM Dünya Gıda Programı: Kovid-19 nedeniyle Yemen'de gıda fiyatları arttı

BM Dünya Gıda Programı: Kovid-19 nedeniyle Yemen'de gıda fiyatları arttı