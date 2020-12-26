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Dünya

Yemen hükümeti Riyad'da anayasa yemini etti

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda yemin etti.

Muhammed Semiz   | 26.12.2020
Yemen hükümeti Riyad'da anayasa yemini etti

Yemen

Yemen hükümetinden bir kaynağın AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Muin Abdulmelik ve hükümet üyelerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin önünde anayasa yemini ettiğini belirtti.

Yeni hükümette Yerel Yönetim Bakanı Hüseyin Abdurrahman el-Ağberi anayasa yemininin Yemen'in geçici başkenti Aden'de yapılması konusunda ısrarcı olduğunu ve Riyad'taki yemin törenine katılmadığını kaydeden kaynak, Abdurrahman'ın yeminini ne şekilde yerine getireceği konusunda ise bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.

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