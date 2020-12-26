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Dünya

Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ve Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 26.12.2020
Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ve Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile de görüştü.

Akar ve TSK komuta kademesi Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile başkent Trablus’a geldi. Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Savunma Bakanlığına geçti. Burada Akar ve TSK komuta kademesi için askeri tören düzenlendi. Tören, bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Akar daha sonra, Tacura Polis Eğitim Merkezini de ziyaret etti.

Burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile de bir araya gelen Akar, Libya'nın 24 Aralık'ta kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Başağa da Akar ve komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sizler bizim kardeşimizsiniz." ifadesini kullandı.

Başağa ile Akar ve komutanlar daha sonra eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.

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