Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,581.58
ETH/USDT
2,422.30
BTC/USDT
59,833.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yahudilerin Aksa’ya baskınlardan sorumlu İsrailli polis, Kudüs'te emniyet müdürlüğüne atandı

İsrail’in Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskınlarından sorumlu Amir Arzani’yi, "Kudüs Emniyet Müdürlüğü"ne atadı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Esat Fırat  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Yahudilerin Aksa’ya baskınlardan sorumlu İsrailli polis, Kudüs'te emniyet müdürlüğüne atandı

Kudüs

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Tuğgeneral Amir Arzani, Kudüs Emniyet Müdürlüğüne atandı ve tümgeneral rütbesine yükseltilecek.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberinde ise “Tapınak Tepesi’ndeki (Mescid-i Aksa) statükoyu değiştirmeye aktif olarak katılan bir polis memuru (Arzani) tümgeneral rütbesine terfi ettirildi ve Kudüs Emniyet Müdürü olarak atandı. Bakan Ben-Gvir’in güvenlik sekreteri de Batı Şeria'nın polis şefi olarak atandı.” denildi.

Haberde, söz konusu atamanın çok hassas bir mesele olduğu vurgulanarak, “Arzani'nin atanması, Harem-i Şerif'teki statükoyu değiştirmedeki rolü göz önüne alındığında, son derece hassas bir konu olarak görülüyor. Bu değişiklik girişimleri, ibadet eden Müslümanlarla çatışmalara ve uluslararası kınamalara yol açmıştı.” ifadelerine yer verildi.

Aksa'ya bu yıl baskın yapan radikal Yahudilerin sayısında rekor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa baskınlarına katılan Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsraillilerin sayısı 2024'te geçen yılın rakamına ulaşırken, gelecek aylarda Yahudi dini bayramlarının gelmesiyle daha da artması bekleniyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberinde, İsrail’in 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgalinden bugüne Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik İsraillilerin 48 bin 144 kişiyle "rekor seviyeye" ulaştığı belirtilmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içinde ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi
MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü
Narin Güran soruşturmasında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı
Adli Tıp Uzmanı Özdemir'e göre Eygi'yi öldüren kurşunun "sekmiş olma ihtimali" düşük
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hepimiz bir milletiz, ayrımız gayrımız yok

Benzer haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i "antisemitizm"le suçladı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i "antisemitizm"le suçladı

Dışişleri Bakanlığından İspanya'daki "Filistin" toplantısında kabul edilen bildiriye ilişkin açıklama

Yahudilerin Aksa’ya baskınlardan sorumlu İsrailli polis, Kudüs'te emniyet müdürlüğüne atandı

Adli Tıp Uzmanı Özdemir'e göre Eygi'yi öldüren kurşunun "sekmiş olma ihtimali" düşük

Adli Tıp Uzmanı Özdemir'e göre Eygi'yi öldüren kurşunun "sekmiş olma ihtimali" düşük
Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden: Barış için gitti ama hayatını kaybetti, benim kızım şehit oldu

Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden: Barış için gitti ama hayatını kaybetti, benim kızım şehit oldu
ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in okula yaptığı saldırının ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in okula yaptığı saldırının ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet