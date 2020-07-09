Euro
7.78
Dolar
6.87
BIST 100
119,101.32
Altın
1,809.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
" Türkiye-Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu" Sakarya'da şiddetli patlama
logo
Dünya

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 12 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Esat Fırat   | 09.07.2020
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Kudüs

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Batı Şeria'nın Kuzeyinde Bulunan Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Doğu Lubben beldesine gece saatlerinde baskın düzenlediğini belirtti.

Daglas, Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimcilerin 12 araca da zarar verdiğini kaydetti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi
İran'da Kovid-19'dan bir günde 221 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüsü yenen aile hekimi Faruk Karslı: Çocuğum da hastalığa yakalandığı için daha çok üzüldüm
Koronavirüsü yenen Bakırköy Belediye Başkanından vatandaşlara 'maske takın' uyarısı

Benzer haberler

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

İsrail'in Erez Sınır Kapısı'ndan geçen Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor

Hamas: Filistinlileri vatanlarına geri döndürecek tek şey güç kullanmak

'En yaşlı Filistinli tutuklulardan Garabili'nin ölümünden İsrail sorumlu'

'En yaşlı Filistinli tutuklulardan Garabili'nin ölümünden İsrail sorumlu'
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
İsrail güçlerinden İİT’nin Filistin Temsilcisi’nin konutuna baskın düzenleme girişimi

İsrail güçlerinden İİT’nin Filistin Temsilcisi’nin konutuna baskın düzenleme girişimi