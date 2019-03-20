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Dünya

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da 'ırkçı saldırı'

İşgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistin beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı, çok sayıda araca zarar verdi.

Mustafa Deveci   | 20.03.2019
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da 'ırkçı saldırı'

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistin beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı, çok sayıda araca zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci gece saatlerinde Beytullahim kentinin Battir beldesinde düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 17 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Beldedeki çok sayıda aracın üzerine de ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, söz konusu araçlardan bazılarının camlarını kırdı, lastiklerini kesti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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