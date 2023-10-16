Dolar
27.85
Euro
29.45
Altın
1,919.67
ETH/USDT
1,593.20
BTC/USDT
28,580.00
BIST 100
7,934.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği aksattı
Fatsa'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Türkiye ziyareti başladı
MSB, Hasan Dağı'ndan düşerek yaralanan dağcının kurtarıldığı anların görüntülerini paylaştı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarını yalanladı

Putin, Orta Doğu liderleriyle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Filistin İçişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde halkın temiz su bulamadığını duyurdu

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Nurmagomedov'dan Filistin'e destek mesajı

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Nurmagomedov'dan Filistin'e destek mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerindeki tavrına tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerindeki tavrına tepki gösterdi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacağı iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacağı iddialarını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet